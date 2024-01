Rodrigo Pinho de regresso a Portugal para reforçar Estrela da Amadora

O ponta de lança, de 32 anos, chega aos 'tricolores' depois de 26 jogos e cinco golos no Coritiba na derradeira temporada, na qual ainda realizou sete encontros pela equipa principal do Benfica, já sob orientação do treinador alemão Roger Schmidt, contando, assim, com um campeonato português no palmarés.



Pelos 'encarnados', Rodrigo Pinho realizou um total de 10 partidas na equipa principal, com um golo apontado, para além de três tentos em dois jogos na equipa secundária, tendo-se destacado sobretudo no Marítimo, com 118 duelos e 39 golos nas quatro épocas passadas na formação insular.



Antes, na sua primeira experiência em solo luso, o dianteiro já tinha representado o Sporting de Braga, contando também com um breve empréstimo ao Nacional pelo meio, na sequência de um início de carreira no Brasil, com passagens por Bangu, Cabofriense e Madureira.



Este é o primeiro reforço de janeiro da turma amadorense, que ocupa a 11.ª posição da tabela classificativa, com 16 pontos, e recebe no sábado o Vizela, 17.º e penúltimo classificado, com 12, a partir das 15:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, para a 16.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.