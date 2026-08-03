Rodrigo Pinho quer ajudar AFS a regressar à I Liga

Apresentado como reforço da formação nortenha para a temporada 2026/27, poucas horas depois de ter rescindido contrato com o Estrela da Amadora, o avançado brasileiro, de 35 anos, mostrou-se satisfeito com o novo desafio e revelou estar focado em recuperar o tempo perdido para estar disponível já no arranque da II Liga.



“Estou muito feliz por estar aqui e muito motivado. Fui muito bem recebido por todos. Agora é recuperar o tempo perdido para começar já a jogar. Já joguei com alguns destes companheiros e isso acelerará a adaptação, mas é um grupo que me parece claramente muito unido, que se está ainda a formar, é verdade, mas tem tudo para ser bem-sucedido”, afirmou aos meios de comunicação do clube.



Rodrigo Pinho, que na última época representou o Estrela da Amadora, explicou que o projeto desportivo apresentado pelo AFS foi determinante para aceitar a proposta, destacando a ambição de recolocar o clube no principal escalão.



“Joguei com o Rosic há 10 anos, no [Sporting] Braga, com o Jorge Meireles na época passada e com o Ruan no Coritiba. Outros defrontei aqui mesmo no ano passado. Gostei do projeto que me apresentaram e da ambição que mostraram. Queremos voltar à I Liga. O clube tem excelentes condições e merece isso. Sei do esforço que fizeram por mim e vou dar o máximo para justificar esse esforço”, referiu.



O experiente avançado, que também já representou o Benfica, manifestou ainda a esperança de estar apto para a jornada inaugural e prometeu empenho para corresponder às expectativas.



O AFS, despromovido à II Liga em 2025/26, estreia-se no campeonato no domingo, às 15:30, quando receber o Sporting B.