Rodrigo Pinho renova contrato com o Estrela da Amadora até 2027

“É uma honra continuar a vestir esta camisola. Um clube em que me sinto em casa desde o primeiro momento em que aqui pisei. Obrigado por todo o apoio, ‘tricolores’!”, disse o experiente ponta de lança, de 33 anos, em declarações partilhadas pelos amadorenses.



Rodrigo Pinho está a realizar a segunda época ao serviço do Estrela da Amadora, tendo seis golos apontados em 25 encontros esta temporada, a que se acrescenta um tento em oito partidas no ano de estreia com a camisola do conjunto da Reboleira.



Em Portugal, Rodrigo Pinho representou também Benfica, Marítimo, Sporting de Braga e Nacional, tendo no país natal alinhado por Coritiba, Madureira, Bangu e Cabofriense.



O Estrela da Amadora, 15.º classificado, com 21 pontos, visita no domingo o Moreirense, 11.º, com 26, às 15:30, para a 24.ª jornada da I Liga, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.