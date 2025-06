Roger regressou ao Sporting de Braga lesionado e vai ser reavaliado

O extremo de 19 anos, que já tinha falhado o jogo com os Países Baixos, no sábado, nos quartos de final da competição (derrota por 1-0) por causa dessa lesão muscular, apresentou-se esta segunda-feira na cidade desportiva dos minhotos para ser reavaliado.



“Irá cumprir tratamento e será integrado nos trabalhos de pré-época logo após a total recuperação”, informou o clube bracarense no seu boletim de treino.



O próximo a regressar do ‘Euro’ sub-21 é o guarda-redes João Carvalho (na quinta-feira) e, em 30 de junho, Hornicek, João Marques e Roberto Fernández.



Zalazar só integra os trabalhos do Sporting de Braga em 02 de julho, informa o clube, que detalha ainda não haver data para Arrey-Mbi, porque o defesa central ainda se encontra ao serviço da Alemanha no Europeu sub-21.