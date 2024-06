O jogador de 18 anos tinha sido afastado da equipa principal nos últimos jogos da época passada por divergências em relação ao seu vínculo contratual, tendo agora as partes chegado a acordo para Roger prosseguir no clube bracarense, tendo ficado estabelecida, com o novo contrato até junho de 2028, uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros,.Roger estreou-se na equipa principal do Sporting de Braga com 15 anos, em 2021/22, tornando-se o jogador mais jovem a atuar na I Liga portuguesa.