Roger Schmidt eleito Treinador do Ano na I Liga em 2022/2023

O técnico germânico Roger Schmidt venceu hoje o prémio de Treinador do Ano, referente a temporada passada da I liga de futebol, quando levou o Benfica à conquista do campeonato na sua época de estreia nos 'encarnados'.

Na primeira edição da gala Liga Portugal Awards, realizada hoje na Alfândega do Porto, Roger Schmidt foi o vencedor da categoria, determinada por votação de treinadores e 'capitães'.



Ainda que não tenha estado presente na cerimónia, o alemão deixou uma mensagem de agradecimento pelo galardão em videoconferência.



"Obviamente que estou feliz, é um bom prémio. Estou feliz por ele, mas, quando trabalhas no futebol ou fazes parte de uma equipa desportiva, existe sempre responsabilidade da parte dos jogadores, do 'staff', da equipa técnica e também do clube. É assim que eu o vejo, mas fico contente pela escolha", disse.