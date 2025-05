Romain Correia renova com Marítimo até 2027

"Romain Correia renovou contrato com o Marítimo, assinando um novo vínculo válido até 2027", pode ler-se no sítio oficial na Internet do emblema insular.



Contratado pelo 'verde-rubros' no início da temporada 2024/25, o central, de 25 anos, foi utilizado em 29 ocasiões, somando dois golos.