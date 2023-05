Ronaldo recebe Medalha de Honra da Cidade de Lisboa

A atribuição da medalha a Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa e atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, foi aprovada em reunião da Câmara Municipal, com 14 votos favoráveis, uma abstenção e dois votos contra.A votação da proposta, apresentada pelo presidente do município, Carlos Moedas (PSD), foi feita por voto secreto.Citado numa nota da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas salienta a importância de, defendendo que “a história de Cristiano Ronaldo, várias vezes considerado o melhor jogador do mundo, está intimamente ligada à história de Lisboa”.”, afirma o autarca, insistindo que o avançado português “”, e “”.Carlos Moedas lembra ainda “”, para saberem que “pelo seu mérito podem chegar onde querem”.Cristiano Ronaldo nasceu na Madeira, onde começou a jogar futebol, antes de rumar a Lisboa, para alinhar no Sporting.O avançado, de 38 anos, alinhou ainda em clubes como Manchester United (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) e Juventus (Itália), tendo conquistado, entre muitos outros títulos, o Campeonato da Europa de 2016 e a Liga das Nações de 2018/19, pela seleção portuguesa, e cinco Ligas dos Campeões.