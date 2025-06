Ronaldo Tavares sai do Estrela da Amadora e ingressa no Athletic-MG

“O Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o Athletic Club, clube brasileiro, para a transferência em definitivo do atleta Ronaldo Tavares, a quem desejamos o maior sucesso para o seu futuro”, escreveu o conjunto amadorense.



O futebolista, de 27 anos, encontrava-se emprestado aos suíços do Yverdon, onde apontou um golo em seis jogos, após uma primeira cedência aos sul-coreanos do FC Seoul, sem ter espaço no plantel principal da turma comandada por José Faria.



Pelos ‘tricolores’, Ronaldo Tavares realizou 56 jogos em duas temporadas, com 11 golos, depois de passagens por Penafiel, Cova da Piedade e Sporting B, equipa na qual concluiu uma formação em que também representou Oeiras e Paio Pires FC.



O Estrela da Amadora terminou a edição 2024/25 da I Liga portuguesa de futebol no 15.º posto, com 29 pontos, permanecendo pela terceira época seguida na elite.