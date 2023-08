Rony Lopes assina pelo Sp. Braga até 2026

Em comunicado divulgado no site oficial, o Sporting de Braga informa que a transferência "".Na mesma nota, os "arsenalistas" referem que o jogador, de 27 anos, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas, ou seja até 2026.Rony Lopes, duas vezes internacional AA, fez parte da formação no Benfica, tendo depois alinhado sempre no estrangeiro, com passagens pelo Manchester City (Inglaterra), Lille (França), Mónaco, Sevilha (Espanha), Nice (França), Olympiacos (Grécia) e Troyes (França), estes últimos três por empréstimo dos andaluzes.Na época 2022/23, alinhou em 32 partidas da Ligue 1 e marcou sete golos, mas não evitou a despromoção do Troyes.É o quinto reforço do Sporting de Braga para 2023/24, depois de Adrián Marín (ex-Gil Vicente), José Fonte (ex-Lille), Vítor Carvalho (ex-Gil Vicente) e Rodrigo Salazar (ex-Schalke 04).