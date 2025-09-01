Rony Lopes reforça o Tondela
O jogador português, que representou o Farense na temporada passada, vai ser reforço e já faz parte da lista de inscritos do Tondela para a nova temporada.
Rony Lopes pertencia aos quadros do Alanyaspor, treinado por João Pereira, e acabou por rescindir contrato, regressando à Liga Portuguesa.
É a terceira passagem para Rony Lopes (formado no Benfica e Manchester City) no futebol português depois de ter estado também no Sporting de Braga, tendo ainda passagens por Lille, AS Monaco, Sevilla, Nice, Troyes e Olympiakos.
