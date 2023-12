Rúben Amorim. "O que interessa é ganhar ao Vitória de Guimarães"

Amorim não quer olhar para outros resultados obtidos pelos rivais.





O técnico entende que a sua equipa atravessa uma boa fase e esse indicador pode justificar a liderança neste momento do campeonato.





Sobre o interesse de que se fala no sueco Gyökeres, Amorim diz-se tranquilo e nada preocupado com hipotéticas saídas do plantel, independentemente da cláusula que qualquer clube interessado tenha de desembolsar.





Sobre as sucessivas lesões de St. Juste, o treinador diz acompanhar de perto e deixou palavras encorajadoras para que o jogador recupere devidamente.





Rúbem Amorim afirma mesmo que quer ver a equipa a melhorar jogo a jogo e consolidar a forma de jogo do Sporting, no plano nacional e internacional.





Há três baixas na equipa: Daniel Bragança, St. Juste e Iván Fresneda. Coates também não vai poder jogar, por castigo.







O jogo Vitória SC - Sporting realiza-se sábado, às 18 horas, em Guimarães.