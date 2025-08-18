Ruca Sá substitui Simão Freitas no comando técnico do Sporting de Braga B

Segundo o clube minhoto, a decisão da rescisão do contrato com Simão Freitas “deve-se a motivos pessoais do treinador e tem efeitos imediatos”, mantendo-se em funções a restante equipa técnica, a que se junta Ruca Sá, novo treinador principal da equipa.



Ruca Sá, de apenas 30 anos, foi treinador-adjunto do Vizela em 2023/24, assim como da equipa de sub-23 dos vizelenses na mesma época. Antes, passou pela Sanjoanense ou Dumiense, entre outros emblemas da região de Braga, de onde é natural.



Simão Freitas, que tinha assinado por duas épocas em junho, esteve menos de dois meses no comando técnico da equipa secundária dos ‘arsenalistas’, registando uma vitória e uma derrota na Liga 3, na qual o Sporting de Braga B ocupa a quinta posição, com três pontos.

