Rui Alves espera um bom regresso do Nacional à I Liga

O presidente do Nacional, Rui Alves, afirmou que espera que o regresso do clube à I Liga portuguesa de futebol represente algo de diferente em relação aos últimos anos, à margem do sorteio do campeonato.

“O grande objetivo do Nacional é a permanência na I Liga. Esse é o principal objetivo da instituição e espero que isto represente o princípio de qualquer coisa diferente dos tempos mais recentes”, expressou aos jornalistas, no Convento do Beato, em Lisboa.



Sobre o que ditou o sorteio da I Liga para os madeirenses, Rui Alves destacou o facto de os jogos frente aos "grandes" do campeonato português serem efetuados de forma espaçada, considerando que o calendário foi bom para o Nacional no regresso à prova, estando ainda a decorrer um recurso relativo ao campeão da última edição da II Liga.



“O Nacional tem um recurso no tribunal administrativo para que se cumpra a justiça e se atribua o título ao Nacional. Não me importa o tempo que vai durar, mas o Nacional vai ser declarado oficialmente o vencedor da II Liga 2023/24. Fico triste por tudo o que aconteceu à volta desse processo”, garantiu o dirigente da equipa insular, de 64 anos.



Instado a comentar a construção do plantel para o retorno à elite, Rui Alves salientou que, no futebol, “é melhor faltarem (jogadores) do que ter alguns que não se quer” no planeamento: “Neste momento não os temos, mas vamos escolher os que queremos”.