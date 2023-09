Rui Borges diz que jogo com Sporting é "o mais difícil até ao momento" do Moreirense

Rui Borges, ainda assim, destacou a coragem dos seus jogadores e assumiu toda a confiança na equipa para fazer um bom resultado no reduto `leonino`, no domingo.

"Não quero desvalorizar nenhum dos adversários que já defrontámos, mas também não tenho dúvidas de que este será o jogo mais difícil até ao momento. Seja porque o Sporting é um candidato ao título, mas principalmente porque jogamos fora de casa e ainda não nos deparámos com um cenário desses. Saber gerir o ambiente que vamos encontrar também será algo novo para nós", referiu o treinador em conferência de imprensa de antevisão.

O treinador da formação de Moreira de Cónegos está consciente das dificuldades que a equipa vai encontrar pela frente, no entanto, está confiante que o Moreirense vai ser capaz de se apresentar de igual para igual e com capacidade de "repartir o jogo".

"Quando não conseguirmos ser o Moreirense de sempre, que seja por mérito do adversário, porque, em alguns momentos, se vai superiorizar a nós. E amanhã [domingo], se calhar, mais, porque joga em sua casa. É uma equipa candidata ao título. Todas essas dificuldades nós sabemos que vamos ter, mas queremos ser o Moreirense que temos sido e repartir o jogo com o adversário", admitiu ainda.

Rui Borges salientou ainda que não quer olhar para estatísticas e para o passado, preferindo encarar com otimismo o futuro.

"Eu sou um otimista por natureza. O jogo já é complicado que chegue e esta oportunidade de defrontar uma grande equipa, para aqueles que agora chegam à I Liga também tem de incutir motivação. Queremos ser corajosos, comprometidos, rigorosos e sempre com a ideia de valorizar o jogo, porque só assim é que faz sentido", destacou.

O Moreirense, 10.º classificado, com quatro pontos, desloca-se no domingo, às 20:30, ao Estádio José Alvalade, para defrontar o Sporting, em terceiro, com 10, numa partida que será arbitrada por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.