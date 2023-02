Rui Borges é o novo treinador do Mafra

O treinador de 41 anos, que abandonou recentemente o comando do Vilafranquense, assume os destinos do Mafra depois da saída de Ricardo Sousa.



O primeiro desafio de Rui Borges no banco dos mafrenses será já na próxima segunda-feira, na receção ao Nacional, em jogo da 20.ª jornada da II Liga, marcado para as 18:00.



O Mafra ocupa atualmente o 14.º posto da classificação, com 20 pontos, e soma já nove derrotas esta época na prova, tendo apenas vencido em cinco ocasiões.