Rui Costa recusa ter reeleição `no bolso` e diz que parte "do zero"

"De todo. Partimos do zero, os sócios vão decidir quem querem para presidente, são soberanos e estamos aqui, tanto eu como o outro candidato, para esperar pelo final do dia e vermos quem os sócios querem", afirmou Rui Costa aos jornalistas, junto à entrada para os pavilhões do Estádio da Luz.

O antigo internacional português, que gere os destinos do clube desde 2021, espera convencer os sócios mas, acima de tudo, apelou ao voto, ambicionando ultrapassar o recorde mundial de 86 mil sócios votantes que se verificou há duas semanas, na primeira volta.

"Estou muito satisfeito e é sinal e prova da dimensão do Benfica de que gosto. Estou na minha casa, portanto, independentemente daqueles que votam ou não votam em mim, não há motivos para não sermos respeitados e encaminhados [a votar] e esse é dos maiores apelos que faço. Tenho-o feito ao longo da semana para que tudo corra da mesma maneira que na primeira volta, que haja respeito num clube democrático como o nosso e quem vote de um lado e do outro consiga respeitar-se", desejou.

O presidente benfiquista, que aspira à reeleição, manifestou a sua satisfação pela campanha que protagonizou junto dos associados dos `encarnados`, lamentando apenas a forma como decorreu o último debate com o seu opositor, João Noronha Lopes.

"Estou satisfeito pela campanha. Em relação ao último debate, já o disse, não foi o debate que os benfiquistas esperavam. Não demos um bom exemplo, da minha parte assumo-o, mas, de qualquer maneira, compreende-se que estávamos a dois dias das eleições, numa campanha muito longa e algum nervosismo", admitiu.