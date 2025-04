Rui Ferreira diz que AVS visita Braga com ambição e cautela

“Quando as derrotas aparecem, a desconfiança também aparece, mas temos de lutar contra isso. Vamos defrontar um adversário muito moralizado e que quer agarrar o terceiro lugar. Só por aí diz tudo sobre o que vamos encontrar. Transmitimos confiança aos jogadores durante a semana, pois já ombreámos com equipas grandes da melhor forma e vamos tentar fazer o mesmo”, disse Rui Ferreira, na véspera do jogo em Braga.



O AVS perdeu os últimos quatro jogos para o campeonato, mas Rui Ferreira não desiste e insiste na importância de voltar a somar pontos.



“Foi um duro golpe a derrota com o Estoril Praia (3-0, na última jornada). Mas tivemos uma boa semana de trabalho e estamos entusiasmados, porque a resposta de todos foi muita positiva. Queremos agarrar esse entusiasmo, o companheirismo e espírito de grupo para remarmos para o mesmo lado. É importante pontuar para trazer a confiança que tanto necessitamos”, sublinhou.



Apesar do tom positivo, Rui Ferreira tem a noção das dificuldades que esperam o AVS, precisando que “será o normal de um jogo de equipa ‘grande’ que vai querer ganhar”.



“Esperamos uma equipa ofensiva, por isso, temos de nos apresentar de forma mais cautelosa, mas vamos tentar abordar o jogo. Sabemos da diferença que existe em termos pontuais, e quem está por cima é o Braga, mas vamos tentar argumentar, com boa organização defensiva e, depois, tentar fazer o nosso jogo”, resumiu.



Rui Ferreira não vai poder contar em Braga com Vasco Lopes, a cumprir castigo, e os lesionados Gerson Rodrigues e Piazón.



Na tabela, o AVS é 16.º, em zona de ‘play-off’ de permanência, com 23 pontos, enquanto o Sporting de Braga ocupa o terceiro lugar, com 57.



As duas equipas vão defrontar-se no estádio Municipal de Braga, no domingo, às 18:00, num jogo que terá arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.