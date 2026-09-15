Futebol Nacional
Rui Ferreira é o novo treinador do Feirense
A SAD do Feirense oficializou Rui Ferreira como novo treinador do clube da II Liga, sucedendo a Mário Nunes.
Rui Ferreira regressa ao Feirense após uma passagem pelo clube entre 2021 e 2023, assinando um contrato válido até junho de 2027.
O treinador de 53 anos esteve no comando técnico do Felgueiras no final da última temporada e volta ao Feirense numa altura em que a equipa ocupa o último lugar da II Liga, com apenas um ponto conquistado nas seis jornadas disputadas.
Rui Ferreira iniciou a sua carreira como treinador em 2010, e já representou clubes como o Sporting de Espinho, Nogueirense, Boavista, Académico de Viseu, AVS e o Ethnikos Achnas, do Chipre.
O treinador de 53 anos esteve no comando técnico do Felgueiras no final da última temporada e volta ao Feirense numa altura em que a equipa ocupa o último lugar da II Liga, com apenas um ponto conquistado nas seis jornadas disputadas.
Rui Ferreira iniciou a sua carreira como treinador em 2010, e já representou clubes como o Sporting de Espinho, Nogueirense, Boavista, Académico de Viseu, AVS e o Ethnikos Achnas, do Chipre.
(Com Lusa)