Rui Fonte com lesão grave no joelho esquerdo

Rui Fonte sofreu uma rutura do ligamento cruzado do joelho esquerdo no jogo com o Tondela, segunda-feira, da 33.ª jornada da I Liga de futebol, e vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica, informou esta terça-feira o Sporting de Braga.