Rui Vitória elogia D. Chaves e antevê dificuldades

Lusa Comentários 26 Set, 2018, 16:20 | Futebol Nacional

"Teremos de vestir o fato de macaco. Há dias em que algo pode não correr bem em termos de inspiração, mas a determinação, convicção e postura em campo são inegociáveis", disse o técnico das `águias`,

Rui Vitória lembrou que o Desportivo de Chaves "é uma equipa que vem de bons resultados, tem jogadores com qualidade e está a assimilar as ideias do novo treinador".

"Temos de ser uma equipa intensa, convicta, alegre, persistente e que coloque permanentemente dificuldade táticas ao adversário. O nosso foco deve passar por estarmos constantemente à procura da vitória. Queremos muito ganhar, pois estes jogos não são fáceis", avisou.

O Benfica, que partilha o topo da classificação com o Sporting de Braga, com 13 pontos, defronta o Desportivo de Chaves, 10.º classificado com seis, na quinta feira, a partir das 20:15, no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves.