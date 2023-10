SAD do Académico de Viseu rescindiu com o técnico Vítor Martins

Vítor Martins deixou de ser treinador do Académico de Viseu, anunciou hoje a SAD do emblema II Liga de futebol, dando conta do acordo para a rescisão amigável do contrato com o técnico.

“A Académico de Viseu FC, Futebol SAD anuncia a rescisão de contrato, por mútuo acordo, com o treinador Vítor Martins. No imediato, os treinos da equipa profissional serão assegurados pela estrutura técnica interna”, pode ler-se no comunicado emitido pela SAD dos viseenses, acrescentando que,“oportunamente, será anunciado o novo treinador e a composição da respetiva equipa”.



Mariano Lopez, presidente do Académico de Viseu e da SAD do clube, assumiu a responsabilidade pela decisão e justificou com o início da temporada “aquém das expectativas”, e que a SAD que lidera tem “um projeto sólido, estruturado e ambicioso, que é exigente por natureza e que impõe a tomada assertiva de decisões”, frisou.



Agradeceu ainda a Vítor Martins “pelo trabalho desenvolvido, pela sua dedicação e pelo seu profissionalismo enquanto treinador do Académico” mas que era chegado “o momento de adotar um novo rumo”, afirmou ainda.



Vítor Martins chegou esta temporada a Viseu, e ao comando dos viseenses cumpriu 10 partidas oficiais, vencendo apenas duas, e viu a equipa ser eliminada da Taça da Liga e da Taça de Portugal, deixando o Académico no 13.º lugar da II Liga, com sete pontos nas sete jornadas já disputadas.