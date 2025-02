Em comunicado publicado no site oficial dos ribatejanos na Internet, a SAD do Alverca informou que o acionista brasileiro Ricardo Vicintin vendeu a participação na sociedade anónima desportiva a um grupo de investidores espanhóis e brasileiros, no qual se inclui alegadamente o futebolista Vinícius Jr., jogador do Real Madrid.



Nas próximas semanas serão apresentados os novos proprietários da SAD alverquense, tendo sido confirmada ainda a permanência do CEO, Matheus Ornelas, na gestão da sociedade anónima até final da presente temporada.