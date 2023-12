SAD do Santa Clara compra terreno para centro de treinos

O projeto a que a Lusa teve acesso visa a construção de três campos de futebol e ficará instalado no concelho da Ribeira Grande, na zona da Boavista, numa área total de 62.800 metros quadrados.O início das obras está previsto ainda para este ano, com a movimentação de terras, havendo já um pedido de informação prévia aprovado pelo Munícipio da Ribeira Grande.A prioridade inicial passa pela construção dos três campos, e não quatro como estava inicialmente previsto, sendo dois de relva natural e um sintético. O objetivo da SAD é que as equipas possam começar a treinar o mais depressa possível, só avançando depois para a construção do edifício.O investimento, cujo projeto não ficará no nome da SAD, é de Bruno Vicintin e da sua família.