SAD do Sporting de Braga com resultado positivo de 17,3 ME em 2025/26

Depois de um exercício negativo de 11 ME na época passada (2024/25), o Sporting de Braga volta a registar lucro numa temporada, com 17,31 ME, praticamente igualando a cifra de 2023/24 (17,34 ME).



Segundo uma nota dos ‘arsenalistas, a SAD bracarense alcançou um EBITDA (sigla em inglês de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) positivo de 39,61 ME, "o valor mais elevado alcançado" pela SAD bracarense.



“Num exercício marcado por um binómio muito positivo gerado entre a performance desportiva e a valorização dos seus atletas, a SC Braga SAD registo um volume de rendimentos globais histórico, superando pela primeira vez a barreira dos 100 milhões de euros, num total de 115,682 ME”, pode ler-se.



Os rendimentos operacionais ascenderam quase aos 47,9 ME e os gastos a 69 ME, pesando de forma decisiva na primeira rubrica a “excelente performance desportiva da equipa principal na Liga Europa”, na qual atingiu as meias-finais.



Quanto aos rendimentos relacionados com direitos de atletas, a SAD registou 67,34 ME, “essencialmente decorrentes das vendas de Roger Fernandes, Rodrigo Zalazar e Simon Banza”.



Na rubrica dos gastos, nota para as despesas com pessoal, que ascenderam aos 45,68 ME, valor que engloba todos os encargos com órgãos sociais, atletas, treinadores e staff das equipas da formação (sub-15, sub-16, sub-17 e sub-19), dos sub-23, equipa B e equipas principais masculina e feminina.



O ativo subiu cerca de 60 ME (de 169,7 ME para 230,3 ME) e o passivo também aumentou, na ordem dos 43 ME (de 100,7 ME para 144 ME), o que a SAD considera que deve “ser enquadrado num contexto de investimentos significativos” no reforço do plantel como na melhoria das infraestruturas.



Assim, a SAD minhota concluiu a temporada 2025/26 com capitais próprios positivos de 86,33 ME, correspondendo ao seu montante mais elevado de sempre, e uma autonomia financeira de 37%.



O Sporting de Braga é o maior acionista da SAD, detendo 36,99% do capital social, enquanto a Qatar Sports Investments (entidade cujo beneficiário efetivo é o Estado do Qatar) possui 29,60% e a Sundown Investments Limited (entidade cujo beneficiário efetivo é Inaete Merali) tem 17,04%. Os restantes 16,37% estão distribuídos por outros pequenos acionistas.

