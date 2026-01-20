Saída de Kikas agrava baixas do Estrela da Amadora na visita ao Benfica

O Estrela de João Nuno perde, assim, um dos capitães da equipa no mercado de inverno. O treinador confirmou a saída do jogador na conferência de imprensa após o encontro da 18.ª jornada da I Liga.



“Foi um prazer trabalhar com ele. Temos de procurar essa solução. Agora, à medida que vão saindo alguns jogadores importantes para a equipa, vamos ter de voltar um bocadinho atrás no processo”.



A transferência do avançado confirma mais uma baixa para a formação do Estrela da Amadora para o embate diante do Benfica. João Nuno também não conta com Jovane Cabral e Abraham Marcus, suspensos por castigo.



Em final de contrato, Kikas ruma agora para a sua primeira experiência na carreira fora de Portugal, em representação das cores do Eupen, comandado pelo português Bruno Pinheiro. O avançado de 27 anos realizou o último jogo pelos tricolores esta segunda-feira, na derrota pesada frente ao Estoril.



Kikas chegou ao emblema da Reboleira cedido pela B SAD por empréstimo a meio da temporada 2022/23. Esta época, o jogador cumpriu 17 jogos ao serviço dos tricolores, com seis golos marcados e uma assistência.



O Estrela da Amadora soma 19 pontos e está no 12.º lugar da I Liga. O encontro com o terceiro classificado Benfica, para a 19ª jornada, disputa-se no próximo domingo, às 18h00, no Estádio da Luz.