Salgueiros elimina Feirense na segunda eliminatória da Taça de Portugal

O histórico clube portuense venceu em Fiães, em Santa Maria da Feira, a sua casa emprestada, o emblema da capital do concelho, com um golo do brasileiro Gustavo Coutinho, já nos momentos finais, aos 90+2.

O Feirense continua sem vencer qualquer jogo em 2026/27.

A Académica, vencedora de duas edições da Taça, o Tondela, o Felgueiras, o Portimonense, o Penafiel e a União de Leiria foram as equipas do segundo escalão que já asseguraram a presença no sorteio da terceira eliminatória, ainda sem o Torreense, detentor do troféu, e das outras equipas da I Liga que disputam as competições europeias (FC Porto, Sporting, Benfica e Sporting de Braga) e só entram na quarta.

Ainda hoje, a segunda ronda da prova `rainha` proporciona o reencontro entre dois antigos campeões da competição, em Aveiro, onde o Beira-Mar, que ergueu o troféu em 1998/99, e o Belenenses, três vezes vencedor.