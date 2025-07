Salvador Agra troca Boavista pelo Leixões

A notícia foi pela SAD leixonense e frisa que o jogador, de 33 anos, chega ao Estádio do Mar com um currículo feito de “experiência e irreverência”, tendo como pontos altos uma Taça de Portugal, pelo Desportivo das Aves, em 2018, e uma Liga da Polónia, ao serviço do Legia de Varsóvia, em 2020.



O percurso profissional de Salvador Agra inclui também a presença na seleção portuguesa de futebol que disputou os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, no Brasil.



“É um gigante adormecido com uma mística e força muito grande e adeptos apaixonados. Da minha parte podem esperar sempre o mesmo. Sou um jogador que se entrega ao jogo com uma alma sem limites“, disse o quinto reforço leixonense sobre o seu próximo clube.



Era um dos titulares boavisteiros e na última época foi utilizado em 32 jogos da I Liga e um da Taça de Portugal, tendo marcado um golo.



Na sua conta na rede social Instagram, o avançado publicou um texto dizendo que tinha chegado a hora de se “despedir de todos os boavisteiros”.



“Saio de cabeça erguida e orgulhoso” por ter servido a “enorme família axadrezada”, afirmou.