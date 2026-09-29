Salvador diz que Sporting de Braga "exige mais" do que o que foi apresentado

Sexto classificado na I Liga, com menos um jogo, com os mesmos 11 pontos que o quinto (Arouca) e o sétimo (Académico de Viseu), os bracarenses contam apenas uma vitória nas últimas três jornadas - triunfo caseiro ‘suado’ sobre o Estoril Praia (1-0) -, registando uma derrota no terreno do Estrela da Amadora (2-1) e um empate em casa do Santa Clara (0-0), performance que não agrada na ‘Pedreira’.



“Todos no Sporting de Braga, do presidente aos sócios, sabemos que este clube exige mais do que aquilo que apresentámos até aqui. E não me refiro apenas a resultados, porque estes são a consequência da identidade que demonstrarmos em campo. Antes do ganhar, esta camisola reclama de quem a enverga uma capacidade de competir que é inegociável. Em campo, representamos uma cidade e um povo que nos pede coragem, ousadia e rigor. Que nos ordena que na combatividade e no querer sejamos imbatíveis”, pode ler-se numa nota de António Salvador nas suas redes sociais.



Os minhotos começaram a época em 22 de julho, na primeira de três pré-eliminatórias que tiveram de ultrapassar para atingir a fase de liga da Liga Conferência, que inicia em 15 de outubro, na Dinamarca, frente ao FC Copenhaga.



“Depois de nove semanas consecutivas a competir, a pausa FIFA veio na melhor altura para o nosso grupo. Este é um período para repor energias, mas também para preparar o que se segue. Temos finalmente tempo para refletir sobre o que já fizemos e antecipar as respostas que teremos de dar nas provas internas e europeias”, deixou o líder ‘arsenalista’.



António Salvador enalteceu ainda “o valor do grupo e a qualidade do plantel e da equipa técnica”, estando por isso “convicto” da melhoria da turma orientada por Carlos Vicens: “Uma equipa afirmativa, que não vira a cara à luta, e que, mesmo que não vença sempre, será insuperável na vontade e nos comportamentos para vencer”.



O próximo jogo do Sporting de Braga é a receção ao Sporting, em 09 de outubro, na oitava jornada do campeonato.