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Salvador diz que Sporting de Braga "exige mais" do que o que foi apresentado
O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, disse hoje que o clube “exige mais” do que a equipa de futebol tem apresentado até aqui, deixando a convicção de melhoria após a paragem.
Sexto classificado na I Liga, com menos um jogo, com os mesmos 11 pontos que o quinto (Arouca) e o sétimo (Académico de Viseu), os bracarenses contam apenas uma vitória nas últimas três jornadas - triunfo caseiro ‘suado’ sobre o Estoril Praia (1-0) -, registando uma derrota no terreno do Estrela da Amadora (2-1) e um empate em casa do Santa Clara (0-0), performance que não agrada na ‘Pedreira’.
“Todos no Sporting de Braga, do presidente aos sócios, sabemos que este clube exige mais do que aquilo que apresentámos até aqui. E não me refiro apenas a resultados, porque estes são a consequência da identidade que demonstrarmos em campo. Antes do ganhar, esta camisola reclama de quem a enverga uma capacidade de competir que é inegociável. Em campo, representamos uma cidade e um povo que nos pede coragem, ousadia e rigor. Que nos ordena que na combatividade e no querer sejamos imbatíveis”, pode ler-se numa nota de António Salvador nas suas redes sociais.
Os minhotos começaram a época em 22 de julho, na primeira de três pré-eliminatórias que tiveram de ultrapassar para atingir a fase de liga da Liga Conferência, que inicia em 15 de outubro, na Dinamarca, frente ao FC Copenhaga.
“Depois de nove semanas consecutivas a competir, a pausa FIFA veio na melhor altura para o nosso grupo. Este é um período para repor energias, mas também para preparar o que se segue. Temos finalmente tempo para refletir sobre o que já fizemos e antecipar as respostas que teremos de dar nas provas internas e europeias”, deixou o líder ‘arsenalista’.
António Salvador enalteceu ainda “o valor do grupo e a qualidade do plantel e da equipa técnica”, estando por isso “convicto” da melhoria da turma orientada por Carlos Vicens: “Uma equipa afirmativa, que não vira a cara à luta, e que, mesmo que não vença sempre, será insuperável na vontade e nos comportamentos para vencer”.
O próximo jogo do Sporting de Braga é a receção ao Sporting, em 09 de outubro, na oitava jornada do campeonato.
“Todos no Sporting de Braga, do presidente aos sócios, sabemos que este clube exige mais do que aquilo que apresentámos até aqui. E não me refiro apenas a resultados, porque estes são a consequência da identidade que demonstrarmos em campo. Antes do ganhar, esta camisola reclama de quem a enverga uma capacidade de competir que é inegociável. Em campo, representamos uma cidade e um povo que nos pede coragem, ousadia e rigor. Que nos ordena que na combatividade e no querer sejamos imbatíveis”, pode ler-se numa nota de António Salvador nas suas redes sociais.
Os minhotos começaram a época em 22 de julho, na primeira de três pré-eliminatórias que tiveram de ultrapassar para atingir a fase de liga da Liga Conferência, que inicia em 15 de outubro, na Dinamarca, frente ao FC Copenhaga.
“Depois de nove semanas consecutivas a competir, a pausa FIFA veio na melhor altura para o nosso grupo. Este é um período para repor energias, mas também para preparar o que se segue. Temos finalmente tempo para refletir sobre o que já fizemos e antecipar as respostas que teremos de dar nas provas internas e europeias”, deixou o líder ‘arsenalista’.
António Salvador enalteceu ainda “o valor do grupo e a qualidade do plantel e da equipa técnica”, estando por isso “convicto” da melhoria da turma orientada por Carlos Vicens: “Uma equipa afirmativa, que não vira a cara à luta, e que, mesmo que não vença sempre, será insuperável na vontade e nos comportamentos para vencer”.
O próximo jogo do Sporting de Braga é a receção ao Sporting, em 09 de outubro, na oitava jornada do campeonato.