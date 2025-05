Salvador quer Braga campeão até 2029

Equipa que acompanha o candidato



O bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando Santos, é o candidato à presidência da mesa da Assembleia Geral, havendo também novidades na direção, que será composta por oito vice-presidentes.



Inês Lopes, Ricardo Vasconcelos e Miguel Osório são as três novidades, transitando Cláudio Couto, João Carvalho, Hugo Vieira, Manuel Rodrigues e Gaspar Borges da anterior direção.



Gaspar Castro é o candidato à presidência do Conselho Fiscal e Luís Machado à do Conselho Geral, passando Raquel Cunha a liderar o Conselho Cultural e Social.



No último ato eleitoral dos "arsenalistas", em maio de 2021, em que também foi o único candidato, António Salvador foi reeleito presidente com 85,4 por cento dos votos validamente expressos.



As eleições do Sporting de Braga estão marcadas para o dia 24 de maio (um sábado).





", assumiu António Salvador, na cerimónia de apresentação do programa eleitoral, realçando que o "foco" deve estar no que "falta conquistar, o título de campeão de futebol masculino”.Nunca António Salvador, à frente do Sporting de Braga desde 2003, tinha inscrito no seu programa, de forma explícita, a ambição de conquistar o título nacional de futebol masculino.disse, acrescentando que”.António Salvador, que admitiu que o próxima mandato é o “ciclo mais ambicioso” da história do clube, elencou– e referiu pretender que o Sporting de Braga atinja o top-36 do ranking de clubes da UEFA, assim como aumentar em 25% o número de atletas.Crescer 50 por cento o número de sócios, ultrapassando os 60 mil membros, é outro dos objetivos para o quadriénio 2025-29, findo o qual o clube presente alcançar uma assistência média no estádio de 20 mil espetadores.