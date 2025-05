Salvador quer conselho de sócios no Braga

Segundo uma nota da candidatura “Ganhar com Todos”, protagonizada pelo atual presidente, o conselho de sócios, a ser criado antes do arranque da temporada 2025/26, “vai permitir que um grupo de representantes, saído do universo associativo, conheça e intervenha num espaço de reflexão coletivo, do qual podem sair recomendações à direção e aos restantes órgãos” sobre os “grandes temas de importância institucional”.



No conselho de sócios, a eleger por sorteio e mediante apresentação de candidatura devidamente validada, terão assento 12 sócios, assim distribuídos: quatro com 50 ou mais anos de associado, três com 25 ou mais, três com 10 ou mais e dois com cinco ou mais.



A direção, o conselho geral e o conselho cultural e social terão um representante cada, havendo também assento para o provedor do sócio.



O novo órgão "arsenalista" reunirá trimestralmente (quatro vezes por ano) e produzirá relatórios públicos.



Segundo a mesma nota, o conselho de sócios “será renovado anualmente, permitindo a rotatividade entre os associados”.



O ato eleitoral do Sporting de Braga, apenas com António Salvador como candidato, realiza-se no sábado, no pavilhão multiúsos do clube.