Salvador reeleito presidente da SAD do Braga

Segundo a nota oficial dos bracarenses, esteve representado nesta assembleia eleitoral 68% do capital da SAD, cujos acionistas aprovaram ainda, e também por unanimidade, o ponto 2 da ordem de trabalhos referente à remuneração dos administradores eleitos.



António Salvador, de 54 anos, é presidente da SAD do Sporting de Braga desde fevereiro de 2003, liderança à qual juntou a do clube em abril de 2004.



O conselho de administração da SAD do Sporting de Braga eleito para o quadriénio 2025/29 será composto pelos seguintes elementos: António Salvador (presidente), Gaspar Barbosa Borges, Manuel Rodrigues, João Carvalho (comissão executiva), Cláudio Couto (comissão executiva), Hugo Vieira (comissão executiva), Miguel Osório Araújo (comissão executiva) e Inês Lopes.



António Marques será o presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD, com José Pedro Carvalho como vice-presidente e Gabriela Sequeira e Nuno Rodrigues dos Santos como secretários.



A estrutura acionista da SAD bracarense tem a seguinte composição: o Sporting de Braga é o maior acionista, com 36,99%, enquanto a Qatar Sports Investments (cujo beneficiário efetivo é o Estado do Qatar) detém 29,60%, a Sundown Investments Limited (entidade cujo beneficiário efetivo é Iwan McOwens) 17,04% e os restantes 16,37% estão distribuídos por outros pequenos acionistas.