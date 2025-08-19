Samu contraiu lesão na coxa esquerda diante do Gil Vicente

No encontro disputado na segunda-feira, em Barcelos, o ponta de lança viu-se obrigado a abandonar o relvado à passagem da meia hora de jogo, por dificuldades musculares.



Perante o cenário de lesão confirmado pelo boletim médico, o jogador deverá ficar de fora da receção ao Casa Pia, no domingo, tendo também a participação no 'clássico' frente ao Sporting, a 30 de agosto, em elevado risco.



Luuk de Jong, que substitui o internacional espanhol na última partida, perfila-se como principal opção para colmatar a ausência na 'posição nove', que conta ainda com Denis Gül.



Após a vitória contra o Gil Vicente (2-0), o plantel portista está hoje a folgar, antes de retomar os trabalhos no Olival, com vista à preparação da receção ao Casa Pia, da terceira ronda da I Liga, no domingo.