Sandro Vidigal renova com o Sporting de Braga até 2030
O extremo de 18 anos Sandro Vidigal renovou contrato com o Sporting de Braga até 2030, informou hoje o clube minhoto, sexto classificado da I Liga de futebol.
O novo vínculo inclui uma cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros, revelaram os bracarenses.
Sandro Vidigal chegou a Braga em 2022/23 e, esta época, tem sido aposta regular do treinador da equipa principal, Carlos Vicens, somando cinco jogos, um golo e duas assistências.
