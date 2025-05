Santa Clara alerta que jogos da Europa nos Açores dependem de vistoria da UEFA

Em comunicado, o clube açoriano anunciou que está “devidamente licenciado” para competir na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, após o quinto lugar alcançando da edição de 2024/25 da I Liga de futebol.



“Face à enorme procura de bilhética que desde logo se fez sentir, bem como aos termos e condições dos lugares anuais, a SAD esclarece que o Estádio de São Miguel será brevemente alvo de uma vistoria por parte da UEFA, por forma a determinar a categoria do recinto”, explica a formação açoriana.



O Santa Clara salienta, contudo, que a realização de jogos no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, está dependente da avaliação da UEFA.



“Essa mesma classificação ditará se é, ou não, possível ao Santa Clara disputar os seus jogos – e até que fase, pois as exigências aumentam mediante o avançar da prova – em Ponta Delgada”, avisam.



A SAD açoriana promete fazer “tudo ao seu alcance” para que a equipa possa disputar os jogos na região.



“A SAD reitera que, como até aqui aconteceu, tudo fará ao seu alcance no sentido de possibilitar que o máximo de jogos seja disputado em São Miguel, nos Açores, região que orgulhosamente representamos”, lê-se no comunicado.



Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência vão realizar-se em 24 e 31 de julho, primeira e segunda mão. Já a fase seguinte está marcada para 07 e 14 de agosto.



O Estádio de São Miguel já correu o risco de não ser licenciado para a I Liga de futebol em diversas épocas, uma situação que foi sendo resolvida através de intervenções pontuais.



O recinto é propriedade pública do Governo Regional e é o maior estádio dos Açores.