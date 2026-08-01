Santa Clara apresenta plantel para a nova temporada





(Com Lusa)





Na apresentação que decorreu no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, momentos antes do jogo frente à equipa B (vitória por 2-0), os jogadores foram chamados um a um para entrar no relvado, com o aniversariante Gonçalo Paciência, que cumpre hoje 32 anos, a ser o mais aplaudido pela massa adepta.No 'onze' inicial, Petit fez alinhar seis reforços: o guarda-redes Lucas França (ex-Nacional), o central Emanuel Moreira (ex-Feirense) e os médios Tiago Ribeiro (ex-Feirense) e João Vasconcelos (ex-Sporting de Braga B), a que se juntam Daniel Borges e Rildo, que já estavam vinculados aos açorianos, mas estiveram emprestados na última época a União de Leiria e Levski de Sofia, da Bulgária, respetivamente.Entre as ‘caras novas’ do Santa Clara estão, também, o lateral-esquerdo Kamika (contratado ao 1.º Dezembro), Alysson (que na última época esteve emprestado ao Farense), os avançados Sorriso (ex-Athletico Paranaense, Brasil) e Afonso (ex-Sporting de Braga B) e o médio Vitinho (proveniente do Cruzeiro, Brasil).No plantel açoriano, 11 jogadores transitam da época passada, como Calila, Sidney Lima, Guilherme Romão, Vinicius, Paciência, Neneca, Lucas Soares, Pedro Pacheco, Djé Tavares, Pedro Ferreira e Hiago Santos (que na temporada passada alinhou maioritariamente na equipa de sub-23).Saíram do conjunto açoriano jogadores que estiveram em destaque em temporadas anteriores, como Gabriel Silva e Gabriel Batista, que rumaram ao Sporting de Braga e Botafogo.O Santa Clara, que terminou a edição de 2025/26 da I Liga no 13.º lugar, vai arrancar o campeonato com a receção ao Nacional, na primeira jornada, em 10 de agosto.Plantel provisório:- Guarda-redes: Lucas França e Neneca.- Defesas: Emanuel Moreira, Calila, Kamika, Sidney Lima, Guilherme Romão, Pedro Pacheco, Lucas Soares e Alysson- Médios: Daniel Borges, Tiago Ribeiro, João Vasconcelos, Rildo, Afonso, Vitinho, Hiago Santos, Pedro Ferreira e Djé Tavares.- Avançados: Vinicius, Gonçalo Paciência, Fernando e Sorriso.Treinador: Petit.