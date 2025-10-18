Santa Clara bate Sporting de Espinho nos penáltis e avança na Taça de Portugal

Após um jogo complicado para a formação orientada por Vasco Matos, o guardião Neneca acabou por ser o herói da eliminatória, ao defender duas grandes penalidades, com Sidney Lima a marcar o decisivo.



O Sporting de Espinho entrou muito agressivo na partida e conseguiu lutar de igual para igual com o emblema da I Liga. Aos 14 minutos, o brasileiro Wendel teve a oportunidade de inaugurar o marcador, após surgir sozinho já dentro da pequena área, porém, André Fonseca mostrou-se atento e negou o golo.



Cinco minutos depois, o médio José Tavares não conseguiu direcionar um cabeceamento para a baliza, antes de Ricardo Rodrigues ter nos pés a primeira ocasião para a formação da casa, com um remate potente de fora de área, que acabou por sair por cima.



O Santa Clara veio mais pressionante para o segundo tempo mas não conseguia furar a muralha defensiva do emblema da Associação de Futebol de Aveiro. Aos 60 minutos, Willy deixou o Sporting de Espinho reduzido a dez unidades, após levar o segundo cartão amarelo, e, apenas dois minutos depois José Tavares rematou ao poste, naquela que foi a melhor oportunidade do encontro.



Mesmo com mais um elemento, a formação açoriana nunca foi capaz de levar perigo às redes adversárias e a frustração começou a crescer nos jogadores. Em cima do final do tempo regulamentar, Anthony Carter foi expulso após agredir o guardião do Espinho, deixando ambas as equipas com dez para o prolongamento.



Já nos 30 minutos adicionais, Luquinhas teve a oportunidade de enviar o Santa Clara para a próxima fase da Taça de Portugal, após surgir isolado na cara de André Fonseca, mas o chapéu saiu desviado.



Os adeptos tentaram empurrar a equipa da casa durante o desempate por grandes penalidades, mas Neneca travou os remates de Pedro Santos e de Guerra para garantir a vitória açoriana, evitando assim um verdadeiro 'tomba-gigantes' na terceira eliminatória da Taça de Portugal.



Jogo no Parque de Jogos Joaquim Domingos Maia, em Santa Maria da Feira.



Sporting de Espinho - Santa Clara, 0-0 após prolongamento, 2-4 no desempate por grandes penalidades.



Ao intervalo: 0-0



No final da primeira parte do prolongamento: 0-0.



No final do prolongamento: 0-0.



Marcadores nos desempates por grandes penalidades:



0-0, Pedro Santos (defesa do guarda-redes).



0-1, Elias Manoel.



1-1, Vasco Vieira.



1-2, Paulo Victor.



1-2, Guerra (defesa do guarda-redes).



1-3, Adriano.



2-3, Leo Araújo.



2-4, Sidney Lima.



Equipas:



- Sporting de Espinho: André Fonseca, Rúben Silvestre (Rafa, 72), Pedro Santos, Gil Dias, Leo Araújo, Hugo Almeida, Odailson (Luís Rebelo, 106), Joãozinho (Vasco Vieira, 90), André Couto (Caló, 72, Kalama, 111), Willy e Ricardo Rodrigues (Guerra, 80).



(Suplentes: Leo, Rafa, Bruno Neto, Vasco Vieira, Guerra, Caló, Kalama, Luís Rebelo e Manu).



Treinador: Tiago Leite.



- Santa Clara: Neneca, Tiago Duarte (Sidney Lima, 91), Luís Rocha, Frederico Venâncio, Paulo Victor, Adriano, Serginho, José Tavares (Luquinhas, 76), Vinícius (Elias Manoel, 80), Brenner (Anthony Carter, 76) e Wendel (João Costa, 98).



(Suplentes: Gabriel Baptista, Elias Manoel, Pedro Ferreira, Anthony Carter, João Costa, Adriel, Sidney Lima, Luquinhas e Henriques Silva).



Treinador: Vasco Matos.



Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Serginho (23), Willy (36 e 60), Ricardo Rodrigues (47), Rúben Silvestre (65), Pedro Santos (72), Vinícius (78), Paulo Victor (90+1), André Fonseca (90+3), Guerra (101) e Rafa (111). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Willy (60). Cartão vermelho direto para Anthony Carter (90+8).



Assistência: cerca de 500 espetadores.