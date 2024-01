Santa Clara contrata guarda-redes Denivys Júnior

", pode ler-se no sítio oficial da SAD açoriana.O jovem de 22 anos fica ligado aos encarnados de Ponta Delgada até 30 de junho de 2026, ficando "com mais uma temporada de opção".e", acrescenta o Santa Clara.Nas primeiras declarações como reforço, Denivys Júnior mostra-se "" que o clube lhe deu e destaca que o "grande sonho" que sempre teve em "chegar ao futebol europeu" foi alcançado.Denivys Júnior é o terceiro reforço anunciado pelo Santa Clara no mercado de janeiro, depois das contratações dos médios Pedro Ferreira, ex-Aalborg, da Dinamarca, e do cabo-verdiano Yannick Semedo, que atuava no Länk Vilaverdense.Após 16 jornadas, o Santa Clara ocupa o terceiro lugar da II Liga, com os mesmos 33 pontos do Nacional, segundo, e menos um do que o líder AVS.