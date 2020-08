Santa Clara contrata internacional venezuelano Mikel Villanueva

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Mikel Villanueva Álvarez para a celebração de um contrato profissional para as próximas duas temporadas”, avançam os açorianos, em nota de imprensa.



O defesa central, de 27 anos, chega aos Açores proveniente do Málaga, equipa que terminou em 14.º lugar na edição 2019/20 do segundo escalão espanhol, tendo Villanueva realizado 17 jogos e apontado um golo.



Por empréstimo do Málaga, o venezuelano representou também os espanhóis do Cádiz (2017/18), do Réus (2018/19) e do Nastic (2018/19).



Antes de chegar a Espanha, o reforço do Santa Clara vestiu a camisola do Deportivo Táchira e do Deportivo Lara, da Venezuela.



“O venezuelano vem acrescentar muita experiência ao eixo central da defensiva açoriana”, acrescenta o Santa Clara, na nota de imprensa.



Nas primeiras declarações como jogador do Santa Clara, Villanueva disse estar “contente” por chegar a uma liga “competitiva”, realçando que irá “deixar tudo” dentro de campo ao serviço do emblema açoriano.



“Sou um jogador que tem muita confiança, que gosta de pegar na bola desde trás. Um jogador que vem deixar tudo, que vem sacrificar-se pelo clube e que espera ganhar”, afirmou o venezuelano, em declarações enviadas pelo departamento de comunicação do clube.



Miker Villanueva conta com 26 internacionalizações e dois golos ao serviço da seleção principal da Venezuela.



Na semana passada, questionado pela Lusa sobre a formação do plantel, o treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, referiu que a chegada de defesas centrais eram “necessidades urgentes” na equipa.



Para atacar a próxima temporada, além de Villanueva, o Santa Clara já contratou Júlio Romão (Athletico Paranaense, do Brasil), Gustavo Viera (Liverpool de Montevideu, do Uruguai), André Mesquita (Marítimo B), Jean Patric (Académico de Viseu) e Mansur (Atlético Mineiro, do Brasil).



Depois de duas épocas sob o comando técnico de João Henriques na I Liga, o Santa Clara irá ser orientado em 2020/21 pelo treinador Daniel Ramos, naquela que é a terceira presença consecutiva no principal escalão do futebol nacional, um feito inédito na história do clube.