Santa Clara e Benfica B empatam a uma bola em Ponta Delgada

Os açorianos adiantaram-se por Paulo Henrique, aos seis minutos, tendo Cauê, aos 24, igualado a contenda.



O empate ao intervalo espelhava o equilíbrio registado nos primeiros 45 minutos do encontro, marcados pela intensidade, com ambas as formações a querer dominar a posse de bola. As duas equipas dispuseram de momentos de domínio e conseguiram criar oportunidades para faturar.



Os açorianos, contudo, entraram melhor na partida, chegando ao golo logo aos seis minutos. Nas alturas, o capitão Paulo Henrique superiorizou-se à defesa contrária e inaugurou o marcador.



O Benfica B conseguiu reagir ao golo sofrido e instalou-se no meio-campo contrário, procurando explorar o espaço entre linhas. A formação de Nelson Veríssimo conseguiu chegar ao empate após uma excelente combinação que resultou na finalização certeira de Cauê, aos 24 minutos.



Na segunda parte, o jogo continuou a ser marcado pelo equilíbrio, mas o ritmo baixou.



A equipa da casa conseguiu assegurar o controlo da posse de bola, mas teve dificuldades no último terço do terreno, conseguindo criar perigo, sobretudo através da meia distância ou de lances de bola parada.



O Benfica B, por seu turno, foi obrigado a recuar no terreno e a redobrar os trabalhos defensivos, procurando explorar o contra-ataque, mas também sentiu dificuldades em criar oportunidades de golo.



Jogo disputado no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Paulo Henrique, 06 minutos.



1-1, Cauê, 24.



Equipas:



- Santa Clara: Gabriel Batista, Paulo Henrique, Pedro Pacheco, Rocha, Sidney Lima, Lucas Soares (David, 84), Adriano (Ageu, 77), Serginho (Klismahn, 67), Bruno Almeida (Gabriel Silva, 67), Ricardinho e Rafael (João Lima, 77).



(Suplentes: Marcos Díaz, João Lima, Ageu, David, Miguel Pires, MT, Gabriel Silva, Vinicíus e Klismahn).



Treinador: Vasco Matos.



- Benfica B: Leo Kokubo, Filipe Cruz (João Tomé, 20), Gustavo Marques, Bajrami, Rafael Rodrigues, Jevsenak, Gerson Sousa, Nuno Félix (Diogo Prioste, 84), Pedro Santos (João Rego, 67), Henrique Pereira (Rafael Luís, 83) e Cauê (Gilson Benchimol, 67).



(Suplentes: Ricardo Ribeiro, António Muanza, Lacroix, João Tomé, Hugo Félix, Rafael Luís, João Rego, Diogo Prioste e Gilson Benchimol).



Treinador: Nelson Veríssimo.



Ação disciplinar: cartão amarelo para Nuno Félix (26), Ageu (85), Gabriel Silva (90+1), Paulo Henrique (90+2), João Rego (90+3), Klismahn (90+4) e Ricardinho (90+5).



Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Assistência: 1.823 espetadores.