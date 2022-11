Santa Clara e Oliveirense empatam na Taça da Liga

Com este resultado, os açorianos (14º. lugar na I Liga) somam o primeiro ponto na prova, enquanto os 14º. classificados do segundo escalão do futebol nacional chegam aos dois pontos na Taça da Liga.O encontro ficou marcado por uma primeira parte equilibrada, disputada a um ritmo baixo, com a Oliveirense a jogar olhos nos olhos com o Santa Clara. As duas formações apresentaram fragilidades defensivas, o que facilitou a criação de lances de perigo junto das balizas, com a equipa da segunda divisão a ter mais critério nos lances ofensivos.Aos 10 minutos, o avançado do Santa Clara Tagawa teve nos pés uma grande oportunidade para inaugurar o marcador, mas Nuno Silva evitou o tento com uma grande intervenção.A Oliveirense, por seu turno, aos 13 minutos, por intermédio de Duarte e de Jaiminho, ameaçou as redes açorianas, mas Ricardo Fernandes, por duas vezes, evitou o golo. O guarda-redes dos açorianos esteve em destaque no encontro e voltou a fazer uma grande defesa aos 45 minutos, negando o golo de Duarte.Na segunda parte, o jogo continuou equilibrado, mas a equipa de Mário Silva conseguiu subir no terreno e assegurar o domínio da posse de bola.Contudo, foi preciso esperar até aos 62 minutos para ver Jaiminho desbloquear o marcador, depois de concluir com sucesso uma boa transição ofensiva, explorando a permeabilidade da zona central da defesa insular.Até ao final do jogo, o Santa Clara instalou-se no meio campo adversário e forçou o golo, com várias investidas junto da baliza contrária. Aos 90 minutos, Ricardinho penetrou pela área adversária, combinou com Allano, e rematou para o fundo das redes, restabelecendo o empate no marcador.