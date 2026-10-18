Santa Clara eliminado pelo Mafra no prolongamento

O Santa Clara adiantou-se no marcador com um golo de Djé Tavares (07) e Rodrigo Matos empatou (35), mas os açorianos voltaram à vantagem por Fernando (61). Já em tempo de compensação, Rodrigo Matos (90+2) ‘bisou’ e levou o encontro para prolongamento, em que Mamor Niang (101) consumou a reviravolta e a surpresa.



O Santa Clara entrou melhor no encontro e aos cinco minutos teve a primeira ocasião de golo. Não marcou aos cinco, marcou dois minutos depois por Djé Tavares. No centro da área mafrense, o 8 dos açorianos cabeceou colocado para o 1-0, depois de uma jogada bem desenhada pelo lado direito.



A equipa de Petit não tirou o pé do acelerador e em três ocasiões seguidas podia ter aumentado a vantagem: aos 11, 12 e 19 minutos, os insulares, por intermédio de João Vasconcelos, Djé Tavares e Vinicius Lopes, podiam ter dobrado a vantagem, mas Francisco Lemos opôs-se sempre em bom plano.



Sem muito fazer por isso, na primeira ocasião de que dispôs, o Mafra chegou ao empate. Na sequência de um canto, a bola sobrou para Rodrigo Matos e o remate do avançado na ponta esquerda da grande área entrou junto ao poste, fazendo o 1-1.



Até ao final do primeiro tempo, o Santa Clara manteve o domínio do encontro, mas nem isso impediu um disparate de Djé Tavares, que, em dois minutos, viu dois cartões amarelos e acabou expulso.



No reinício do encontro, o Mafra explorou a vantagem numérica e tomou conta do jogo, mas acabou atraiçoado pela equipa de I Liga, com Fernando, aos 61 minutos, a devolver os açorianos à vantagem no marcador.



Em vantagem no marcador, o Santa Clara procurou fechar a baliza a ‘sete chaves’, mas no último suspiro do tempo regulamentar, Rodrigo Matos ‘bisou’ na partida e garantiu mais meia hora de futebol em Mafra.



Tal como em toda a segunda parte, o Mafra voltou a assumir o protagonismo no prolongamento e, aos 101 minutos, deu a ‘cambalhota’ no marcador, por Niang, que ganhou nas alturas num canto.







Jogo realizado no Estádio Municipal de Mafra, em Mafra.



Mafra – Santa Clara, 3-2 (após prolongamento).



No final do tempo regulamentar: 2-2.



No final da primeira parte do prolongamento: 3-2.



Marcadores:



0-1, Djé Tavares, 07 minutos.



1-1, Rodrigo Matos, 35.



1-2, Fernando, 61.



2-2, Rodrigo Matos, 90+2.



3-2, Mamor Niang, 101.







Equipas:



- Mafra: Francisco Lemos, Moussa Camara, João Silva (Rafael Moreira, 77), Kauê Alves, Gonçalo Cardoso (Adama Ngom, 64), Celso Raposo (Goba Zakpa, 77), Braíma Sambú, Amadou Ba, Leandro Alves (Goba Zakpa, 64), Mamor Niang e Rodrigo Matos (Yacouba Maiga, 90+1).



(Suplentes: Pedro Silva, Rafael Moreira, João Silva, Lénio Neves, Yacouba Maiga, Adama Ngom, Goba Zakpa, Lucas Gabriel e Alassana Baldé).



Treinador: Tim Sparv.



- Santa Clara: Neneca, Lucas Soares, Pedro Pacheco, Emanuel Moreira, Guilherme Romão (Léo Jacó, 90+2), Pedro Ferreira (Tiago Ribeiro, 46), João Vasconcelos (Henrique Silva, 74), Djé Tavares, Vinícius Lopes (Vitinho, 74), Brenner Lucas (Daniel Borges, 46) e Fernando (Welington Torrão, 88).



(Suplentes: Lucas França, Henrique Silva, Vitinho, Tiago Ribeiro, Daniel Borges, Welinton Torrão, Sorriso, Tiago Duarte e Léo Jacó).



Treinador: Petit.







Árbitro: Luís Filipe (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo Pedro Ferreira (31), Djé Tavares (43 e 45), Pedro Pacheco (65), Celso Raposo (76), Lénio Alves (89 e 105) e Lucas Soares (90+3). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Djé Tavares (45+2) e Lénio Neves (105).



Assistência: 818 espetadores.



