Santa Clara empata com Louletano em jogo particular

Numa nota de imprensa, os açorianos adiantam que o treinador Vasco Matos aproveitou para fazer “muita rotatividade” diante de um adversário do quarto escalão nacional, neste que foi o primeiro jogo da pré-temporada do emblema insular.



Após a partida, o jogador do Santa Clara Sidney Lima prometeu que o grupo vai “continuar a trabalhar” e classificou o encontro particular como um “bom teste”.



“Fico com boas sensações deste primeiro jogo. Enfrentámos uma equipa com uma boa ideia de jogo, mas acho que fomos muito superiores, criámos várias oportunidades e não me lembro de uma única ocasião do Louletano”, afirmou o atleta, citado no comunicado.



A partida decorreu nas instalações do hotel onde o Santa Clara está a realizar o estágio de pré-época.



No calendário de encontros particulares do Santa Clara seguem-se partidas diante do Wolverhampton (15 de julho), da Premier League - em que alinham os portugueses José Sá, Toti Gomes e Rodrigo Gomes -, Farense (16 de julho) e Portimonense (19 de julho).



A equipa partiu no domingo para um estágio de duas semanas no Algarve, onde vai continuar a preparação para a nova temporada, que vai arrancar com dois jogos frente ao Varazdin, a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.



O jogo da primeira mão entre os açorianos e o quarto classificado da última edição da liga croata está marcado para 24 de julho, na Croácia, seguindo-se a segunda mão, a 31 de julho, em casa.