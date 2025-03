Santa Clara empresta Gustavo Klismahn

O médio Gustavo Klismahn vai jogar no Vissel Kobe até ao final do ano por empréstimo do Santa Clara, ficando a equipa japonesa com opção de compra, anunciou o clube açoriano da I Liga portuguesa de futebol.

“A Santa Clara, Açores – Futebol, SAD vem por este meio informar a transferência a título de empréstimo do atleta Gustavo Klismahn. O médio foi cedido ao Vissel Kobe até ao final do ano civil, com opção de compra”, adianta a formação insular, em comunicado.



O médio brasileiro, de 25 anos, participou em 20 jogos esta temporada ao serviço do clube açoriano que atualmente ocupa o quinto lugar do campeonato.



Klismahn chegou ao Santa Clara em 2023/24 (por empréstimo do Portimonense), tendo realizado 38 jogos e apontado dois golos durante a época que culminou com a conquista da II Liga.



O médio conta, também, com passagens por Portimonense, Alverca, Estoril e pelos brasileiros do Desportivo Brasil.