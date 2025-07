Santa Clara enfrenta Wolverhampton num dos seis jogos da pré-época

Em comunicado, os açorianos informaram que o primeiro embate particular vai ser frente ao Louletano, na quarta-feira, seguindo-se partidas diante do Wolverhampton (15 de julho), da Premier League - em que alinham os portugueses José Sá, Toti Gomes e Rodrigo Gomes -, Farense (16 de julho) e Portimonense (19 de julho).



O clube, que terminou a época passada em quinto lugar na I Liga, adianta que os “comandados de Vasco Matos terão mais dois compromissos, com os adversários a serem anunciados posteriormente”.



A equipa partiu no domingo para um estágio de duas semanas no Algarve, onde vai continuar a preparação para a nova temporada, que vai arrancar com dois jogos frente ao Varazdin, a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.



O jogo da primeira mão entre os açorianos e o quarto classificado da última edição da liga croata está marcado para 24 de julho, na Croácia, seguindo-se a segunda mão, a 31 de julho, em casa.



Para atacar a época 2025/26, o Santa Clara já assegurou as contratações de Thauan Lara, Henrique Pereira, Douglas Borel, Anthony Carter e Brenner Lucas, e a aquisição em definitivo de Wendel Silva, que esteve cedido pelo FC Porto.



Os açorianos vão estrear-se na I Liga 2025/26 com uma visita ao Famalicão, na primeira jornada da prova, agendada para o fim de semana de 9 e 10 de agosto.