Santa Clara multado em 1ME pela UEFA por incumprimento do ‘fair-play’ financeiro

Numa nota publicada no portal online, a UEFA dá conta de que a formação açoriana da I Liga portuguesa de futebol foi um dos emblemas europeus a não cumprir com as regras dos resultados financeiros (que analisa a sustentabilidade dos clubes), levando o organismo a aplicar uma multa de um milhão de euros.



De acordo com a UEFA, 850 mil euros do valor total da multa estão condicionados ao cumprimento das regras financeiras na temporada 2026/27, porque o Santa Clara demonstrou que as infrações foram temporárias.



O Newcastle (Inglaterra), a Juventus (Itália), o Nice (França), o FC Astana (Cazaquistão) e o Partizan (Sérvia) foram outros clubes que não cumpriram com as regras financeiras da UEFA.



O CFCB (Órgão de Controlo Financeiro de Clubes) da UEFA analisou a situação financeira dos clubes que participaram nas competições europeias.



O Santa Clara, ao ter terminado a edição 2024/25 da I Liga em quinto lugar, disputou o acesso à Liga Conferência em 2025/26.