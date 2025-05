Santa Clara promete jogar sem medo em Braga

”, afirmou o técnico em conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação a Braga para a 32.ª jornada.O treinador garantiu que a equipa, atual sexta classificada (com menos um ponto do que o quinto, o Vitória de Guimarães), “não olha” para a possibilidade de atingir o apuramento para as competições europeias, nem para o lugar que ocupa na tabela classificativa.”.Uma vez que o vencedor da Taça de Portugal vai ser o Benfica ou o Sporting, o quinto lugar da I Liga vai permitir o acesso à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, já que "leões" e "águias" têm lugar garantido entre os primeiros classificados do campeonato.O treinador garantiu que o conjunto açoriano “tem muita fome de conquistar os três pontos”, mas elogiou a qualidade do Sporting de Braga que na última jornada empatou com o Famalicão (1-1).”, sublinhou.O Santa Clara, sexto classificado com 50 pontos, vai defrontar o Sporting de Braga, terceiro com 64, no sábado, às 18h00, no Estádio Municipal de Braga.A partida, a contar para a 32.ª e antepenúltima jornada, vai ter arbitragem de António Nobre.