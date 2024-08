Santa Clara quer conquistar a vitória frente ao Casa Pia

”, declarou o treinador.O técnico dos açorianos falava em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, em vésperas do jogo com o Casa Pia, a contar para a terceira jornada da I Liga.Vasco Matos reconheceu que “”, uma vez que o adversário “ainda não somou pontos” e vai querer pontuar.”, vincou, salientando quepossui uma “boa equipa, que se está a estabilizar” na I Liga: “”.