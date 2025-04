Santa Clara quer vencer em Guimarães

Discurso realista



“Temos de olhar para o jogo e não para as classificações e muito menos para aquilo que referiu (competições europeias) porque isso para nós não é uma questão”, reforçou.



“É um clube com uma grande massa adepta, com muita paixão pelo seu clube. Vai ser um jogo muito exigente com duas equipas a querer ganhar o jogo. Nós vamos fazer o nosso trabalho”, afirmou, elogiando a qualidade coletiva e individual da formação vimaranense.



“Temos de continuar a ser a equipa que temos vindo a ser. Muito focados no nosso trabalho, naquilo que é a organização, percebendo como é que podemos abordar o jogo estrategicamente para conseguir trazer de lá os três pontos”, reforçou Vasco Matos.



O Santa Clara, quinto classificado com 46 pontos, vai defrontar o Vitória de Guimarães, sexto com 42, no sábado às 19h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Hélder Carvalho.





O técnico falava na sala de imprensa do estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação a Guimarães para a 28.ª jornada da I Liga de futebol. O quinto lugar não permite o acesso às competições europeias de forma automática, mas poderá ser suficiente para disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência caso o vencedor da Taça de Portugal esteja entre os primeiros quatro classificados da I Liga.