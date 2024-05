Santa Clara recebido em festa em Ponta Delgada

, de 49 anos, era um dos da fila da frente que aguardava ansiosamente a chegada dos jogadores e, na altura de escolher a figura mais importante da temporada, não teve dúvidas em eleger o presidente da SAD."É uma emoção muito forte, estamos de regresso à nossa casinha que é a I Liga. O melhor vai ser no próximo domingo, quando formos campeões. A principal figura foi o Bruno Vicintin, que teve a iniciativa de construir este projeto de raiz", sublinhou.A cantar, ao mesmo tempo que tocava tambor, estava. À semelhança dos restantes aficionados, o jovem de 27 anos já só pensa na conquista do troféu na próxima jornada, frente à União de Leiria, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada."Temos de ser campeões, os Açores merecem o título por tudo o que têm feito durante a época. Nunca perdemos fora de casa e só perdemos em São Miguel três vezes. Tivemos algumas fases menos boas, mas o que interessa é que subimos e agora só queremos o título", exultou.Calmo e sereno à chegada, como é seu apanágio entre os postes, estava, guarda-redes menos batido da II Liga esta temporada, com apenas 19 golos concedidos.", vincou.Também o lateral esquerdonão se fez rogado no momento de falar aos jornalistas. Quando questionado sobre qual o momento mais marcante da temporada, o capitão elegeu a partida em Tondela, que terminou com uma vitória dos açorianos por 3-2, em 9 de dezembro de 2023.", referiu emocionado.O Santa Clara assegurou a subida à I Liga um ano depois da despromoção, beneficiando do empate sem golos do AVS com o Leixões, em Matosinhos, antes da vitória dos açorianos em Mafra, por 2-0.Os encarnados de Ponta Delgada lideram a II Liga com 70 pontos, mais dois que o Nacional e seis que o AVS.